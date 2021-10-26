Экс-форвард рижского «Динамо» Ниживий в третий раз вошёл в тренерский штаб клуба
Поделиться
Рижское «Динамо» на официальном сайте сообщило, что тренерский штаб клуба пополнил Александр Ниживий.
Нынешний сезон бывший латвийский хоккеист начал в штабе ХК «Рига» под руководством главного тренера Раймонда Вилкойтса.
Отмечается, что Ниживий уже дважды являлся тренером рижского «Динамо», покинув клуб после прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
45-летний экс-форвард за свою игровую карьеру дважды выступал в составе рижан: с 2008 по 2013, а также с 2013 по 2014 годы, после чего завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб клуба, проработав до 2016 года. Затем он возглавил ХК «Рига», проработав до 2020 года, и вернулся в «Динамо».
Напомним, ранее рижский клуб покинул главный тренер Сергей Зубов.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
16:14
-
16:02
-
15:46
-
15:21
-
14:59
-
14:52
-
14:40
-
14:00
-
13:51
-
13:26
-
12:57
-
12:34
-
12:06
-
11:46
-
11:39
-
11:14
-
10:43
-
10:25
-
10:00
-
10:00
-
09:23
-
09:07
-
08:57
-
08:36
-
08:22
-
07:50
-
07:30
-
07:16
-
07:02
-
06:49
-
06:31
-
06:15
-
05:52
-
05:37
-
05:25
Партнерский контент