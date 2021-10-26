Экс-форвард рижского «Динамо» Ниживий в третий раз вошёл в тренерский штаб клуба

Рижское «Динамо» на официальном сайте сообщило, что тренерский штаб клуба пополнил Александр Ниживий.



Нынешний сезон бывший латвийский хоккеист начал в штабе ХК «Рига» под руководством главного тренера Раймонда Вилкойтса.



Отмечается, что Ниживий уже дважды являлся тренером рижского «Динамо», покинув клуб после прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.



45-летний экс-форвард за свою игровую карьеру дважды выступал в составе рижан: с 2008 по 2013, а также с 2013 по 2014 годы, после чего завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб клуба, проработав до 2016 года. Затем он возглавил ХК «Рига», проработав до 2020 года, и вернулся в «Динамо».



Напомним, ранее рижский клуб покинул главный тренер Сергей Зубов.

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