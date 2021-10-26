16-летний Мичков вызван в сборную России на первый этап Евротура

16-летний нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков вызван в сборную России на первый этап хоккейного Евротура Кубок Карьяла.
Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах регулярного чемпионата он набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0». В Молодёжной хоккейной лиге он сыграл в восьми матчах, набрав 18 (11+7) результативных баллов при общей полезности «+7».
Напомним, ранее сборная России объявила состав на Кубок Карьяла. Турнир пройдёт в Финляндии и стартует 11 ноября. Сборная России откроет Евротур встречей с хозяевами Кубка Карьяла. Матч состоится 11 ноября, его начало запланировано на 19:30 мск. Во втором матче россияне сыграют со Швецией 13 ноября. 14 ноября сборная России завершит выступление на турнире встречей с Чехией.
- 26 октября 2021
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