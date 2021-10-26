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Плющев: сборной России не впервой играть молодым составом на Евротуре

Плющев: сборной России не впервой играть молодым составом на Евротуре
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав сборной России для участия на первом этапе Евротура — в Кубке Карьяла.

«Сборной России не впервой играть молодым составом в этапе Евротура, и я не вижу в этом ничего плохого. До молодёжного чемпионата мира остаётся меньше двух месяцев, и поездка на Евротур будет очень полезной для ребят. В этом у меня никаких сомнений нет. Средний возраст сборной России на Кубке Карьяла будет около 20 лет. Помимо тех, кому предстоит участвовать в мировом форуме в составе команды России, есть уже и опытные ребята — такие, например, как нападающий Дмитрий Воронков, вратарь Тимур Билялов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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