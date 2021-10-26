Лямся: игроки «Салавата» ментально и физически опустошены. «Северсталь» вырвала два очка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3).

«Сложный хоккейный вечер для нас. С первых смен я понял, что мы ментально и физически опустошены. «Северсталь» была на шаг впереди, они больше хотели победить. Вырвали эти два очка у нас. Результат говорит сам за себя. Мы победу сегодня не заслужили.



Как оценю удаление в чужой зоне от Гранлунда в конце матча? Момент удара не видел. Но если говорить об этом моменте, то удаления в чужой зоне — это всегда плохо. Ларсен часто ошибается в обороне? Вся игра в обороне не соответствует тому уровню, который мы хотим. Смотрим видео, делаем выводы. Мы стараемся помочь игрокам исправить эти моменты. Почему все голы пропускает первая пятёрка? Мы много ошибаемся, первое звено не так хорошо играет в обороне.



Почему не выпустили Шарыченкова сегодня? У нас два хороших вратаря. У него был классный прошлый матч, у нас есть план на вратарей, действуем по нему. Думаю, что Юха сыграл хорошо. Показалось, что у Гуслистова в третьем голе «Северстали» был умышленный удар ногой? Арбитры без нас посмотрели момент. Мы тоже хотели запросить повтор. Для нас решение судей стало сюрпризом.

Амиров далёк от возвращения на лёд. После Кубка Карьяла будет понятно, когда вернётся Тихонов, он уже занимается на льду», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Посмотреть гол Гуслистова можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».