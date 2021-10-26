Главный тренер московского «Динамо» объяснил переход 35-летнего Антона Белова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча с «Локомотивом» (4:1) прокомментировал подписание контракта с 35-летним защитником Антоном Беловым.

«Ситуация такая, что у нас Андрей Педан травму получил, Никита Новиков уедет в сборную, есть микроповреждения ещё в обороне, так что мы подстраховались, пригласив Антона Белова. У Антона давно сложились плохие взаимоотношения с клубом? Не знаю этого», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.