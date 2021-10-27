Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 27 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 27 октября.
В Западной конференции московское «Динамо», обыграв «Локомотив», поднялось на третье место. Минские одноклубники после победы в матче с «Адмиралом» набрали столько же очков — у обоих динамовских коллективов по 30 очков в 22 матчах. ЦСКА на расстоянии одного очка, но у армейцев на одну встречу больше. «Спартак» и «Северсталь», синхронно одержав победы, набрали по 26 баллов и поднялись на шестое и седьмое места, соответственно. «Локомотив» после поражения опустился на восьмую строчку — у них 25 очков в 22 встречах. «Сочи» всё ещё на последнем месте, но клуб сократил отставание от «Витязя» до двух баллов.
На Востоке «Металлург» обыграл «Трактор» и упрочил своё лидерство, оторвавшись от челябинцев на четыре очка. Кроме того, у магнитогорцев сыграно на два матча меньше. «Салават Юлаев», проиграв во встрече с «Северсталью», упустил возможность догнать «Трактор» — уфимцы по-прежнему отстают на два балла, имея матч в запасе. «Ак Барс» приблизился к «Салавату» на расстояние двух очков — казанцы на четвёртом месте. «Автомобилист», оставаясь на пятом месте, отстал от «Ак Барса» уже на семь баллов. «Авангард», идущий следом, имеет в своём активе 24 очка — всего на один балл меньше, чем у екатеринбургской команды, при двух матчах в запасе. «Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» и остался в зоне плей-офф — у клуба 19 очков в 22 матчах. «Сибирь» взяла верх над «Барысом» и обошла нур-султанцев, забравшись на восьмое место. Казахстанский коллектив теперь на девятой позиции.
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