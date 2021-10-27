«Нэшвилл» дома одолел «Сан-Хосе»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшейн, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 14.17 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Сан-Хосе» единственный гол забил Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 13.52 на льду заработал показатель полезности «-1».
Свой следующий матч в чемпионате «Нэшвилл» проведёт дома 30 октября с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе» 29 октября примет «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 01:20' (5x4) 2:0 Форсберг (Йози, Фаббро) – 32:31' (5x5) 2:1 Майер (Дален, Кутюр) – 51:54' (5x5) 3:1 Гранлунд (Каррье) – 59:07' (en)
Ранее в матче регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» на выезде со счётом 3:1 обыграл «Колорадо Эвеланш».
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