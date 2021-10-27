«Нэшвилл» дома одолел «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшейн, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 14.17 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сан-Хосе» единственный гол забил Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов за 13.52 на льду заработал показатель полезности «-1».

Свой следующий матч в чемпионате «Нэшвилл» проведёт дома 30 октября с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе» 29 октября примет «Монреаль Канадиенс».

Ранее в матче регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» на выезде со счётом 3:1 обыграл «Колорадо Эвеланш».