«Сиэтл» забросил шайбу после грубой ошибки Александра Романова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дебютант «Сиэтл Кракен» дома разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1. Это первая крупная победа «Кракен» в чемпионате в истории. Российский защитник «Миннесоты» Александр Романов ошибся и потерял шайбу в чужой зоне, а Райан Донато перехватил её, убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль.

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Романов за 17.12 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Таким образом, «Сиэтл» прервал серию из четырёх поражений. Следующий матч в чемпионате Национальной хоккейной лиги «Кракен» проведут дома 29 октября с «Миннесотой Уайлд», а «Монреаль» в этот же день в гостях сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».