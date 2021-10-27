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Купер похвалил Василевского за момент во втором периоде, когда «Тампу» прижали в зоне

Купер похвалил Василевского за момент во втором периоде, когда «Тампу» прижали в зоне
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» (5:1), когда он несколько раз спас команду.

«Мне понравилось, как мы выглядели в первые 40 минут. В целом мы контролировали игру, но та смена… Ребята сделали две потери на ровном месте, никак не могли выбросить шайбу из зоны, сломали клюшку… В такие моменты нужно, чтобы выручал вратарь, и мы это увидели. Зрители завелись, добавили нам эмоций, и на этой волне мы смогли ответить голом, а потом ещё одним», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

По итогам матча россиянин отразил 28 бросков.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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