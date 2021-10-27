Дебур: была короткая скамейка, игроки выложились до конца и решили задачу. Я ими горжусь

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

«Нам нужна была эта победа. Мы много ради неё работали. В предыдущих матчах у нас были шансы добыть победу в третьих периодах, но не вышло. Нам нужна была победа.

Сегодня в третьем периоде у нас была короткая скамейка, ребята устали, но выложились до конца и решили задачу. Я ими горжусь», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу в сезоне после шести матчей и поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.