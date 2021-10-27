Форвард «Монреаля» сообщил, что Ши Уэбер завершил карьеру. Клуб не подтвердил информацию
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Форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен рассказал, что капитан команды Ши Уэбер завершил карьеру.
«Он занимается скаутингом, работает с Марком Бержевеном. Делает что-то ещё. По сути он завершил карьеру. Теперь все знают, что к нам он уже не вернётся. Хоккей для него закончился», – цитирует Друэна lapresse.ca.
Официально «Монреаль» этого не подтверждает. 36-летний канадец остается в списке долгосрочно травмированных игроков.
Срок его контракта с кэпхитом 7,857 миллиона долларов действует до окончания сезона-2025/26.
Ранее генеральный менеджер команды Марк Бержевен говорил о том, что команде не хватает Уэбера на площадке.
На данный момент «Монреаль» занимает последнюю строчку в таблице Восточной конференции.
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