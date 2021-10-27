Форвард «Сочи» Баканов получил травму в матче с «Витязем». Он пропустит шесть недель

Нападающий «Сочи» Андрей Баканов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем», сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

По предварительным прогнозам, форвард пропустит около шести недель. Более точные сроки восстановления станут известны после получения результатов МРТ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. На 16-й минуте Иван Мищенко, реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд. На первой минуте второго периода Вячеслав Лещенко сравнял счёт. На 55-й минуте Егор Бабенко реализовал удаление Виктора Антипина и вывел «Сочи» вперёд. Ещё один гол забил Виктор Балдаев.