«Аризона» вызвала российского вратаря Просветова. Он оформил 2 «сухаря» в 3 матчах АХЛ
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Российский голкипер Иван Просветов получил вызов в состав «Аризоны Койотс», сообщается в официальном телеграм-канале Национальной хоккейной лиги.
Прежде вратарь оформил два «сухаря» в трёх матчах Американской хоккейной лиги.
Отмечается, что 22-летний россиянин имеет возможность дебютировать в сезоне уже в предстоящем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится в ночь с 28 на 29 октября. К тому же один из голкиперов «койотов» Картер Хаттон получил травму и выбыл на 2-4 недели.
Напомним, ранее завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла во Флориде на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
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