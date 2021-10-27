Главный тренер «Флориды» Кенневилль может быть причастен к скандалу о насилии в «Чикаго»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль встретится с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном 28 октября в Нью-Йорке, чтобы обсудить его причастность к скандалу о сексуальном насилии в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает ESPN.

Кенневилль сказал, что он обговорил ситуацию с командой, и отметил, что не думает, что это будет проблемой: «Я думаю, мы попытаемся устранить все отвлекающие факторы».



Беттман также организует встречу с генеральным менеджером «Виннипег Джетс» Кевином Чевелдэйоффом — членом главного офиса «Блэкхоукс» в 2010 году — и в заявлении во вторник комиссар сказал, что он «не будет обвинять» обоих мужчин, пока они не получат возможность выступить.

«Я уважаю вас, выполняющих здесь свою работу. У вас есть свои вопросы. Но я не буду комментировать это до встречи с комиссаром», — сказал Кенневилль в среду, 27 октября, на утренней пресс-конференции «Пантерз».



Летом Кенневилль публично заявил, что ему ничего не известно об обвинениях в сексуальном насилии против тогдашнего видеотренера Брэда Олдрича в 2010 году, пока «Чикаго» участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли.



Однако расследование показало, что Кенневилль действительно знал о ситуации и знал о встрече, на которой были рассмотрены обвинения в адрес Олдрича.

Кенневилль был одним из 139 человек, у которых взяли интервью в ходе расследования. В отчёте говорится, что Кенневилль не присутствовал на первой части встречи, но был вызван в середине.



Согласно воспоминаниям бывшего генменеджера Стэна Боумэна в отчёте, после того, как он узнал об обвинениях Олдрича, Кенневилль «покачал головой и сказал, что команде было трудно достигнуть тех успехов, которые мы наблюдаем сейчас [участие в плей-офф], и они не должны столкнуться с этой проблемой сейчас».



Олдрич оставался с командой во время празднования победы в Кубке Стэнли. После этого сотрудники отдела кадров предоставили Олдричу возможность уйти в отставку или принять участие в расследовании. Он ушёл в отставку.