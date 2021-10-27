Судьи отменили две шайбы форварда рижского «Динамо» Шинкарука в матче со СКА

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором рижское «Динамо» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии. Счёт к середине третьего периода — 4:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 2-й минуте встречи Кристапс Зиле набросил от синей линии, Хантер Шинкарук на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. Но после видеопросмотра было определено, что Хантер слишком высоко задрал клюшку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На старте третьего периода Шинкарук выкатился один на один с Ярославом Аскаровым и бросил низом, а Даниил Пыленков выбил шайбу с линии ворот. Судьи долго смотрели повтор, но в итоге определили, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Таким образом, арбитры отменили два гола Шинкарука в матче.