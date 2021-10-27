«Баффало» и «Вегас» возобновили переговоры об обмене Джека Айкела

Нападающий Джек Айкел всё ещё может покинуть «Баффало Сэйбрз», сообщает Daily Faceoff.

В последние 3-5 дней между «Баффало» и «Вегасом» активизировались переговоры по обмену форварда, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Напомним, ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды. Между клубом и хоккеистом сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска, от которой страдает игрок. Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».