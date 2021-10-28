Овечкин открыл счёт в матче с «Детройтом», забросив 738-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Детройт Ред Уингз». Завершился 1-й период, хозяева ведут в счёте – 1:0.



На заключительной минуте первого игрового отрезка отличиться удалось 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину, реализовав численное преимущество «Кэпиталз». Таким образом, ему удалось продлить свою результативную серию семи матчей со старта сезона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.



Всего в 7 играх текущего сезона на счету Овечкина 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6».