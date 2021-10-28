Тэйвз – о насилии в 2010-м: не оправдываюсь, что не знал. Услышал это в следующем году

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал о ситуации с сексуальным насилием игрока команды видеотренером в 2010 году.



«Я не хочу оправдываться ни в какой ситуации, говоря, что я не знал. Но правда в том, что я не слышал об этом до тренировочного лагеря в следующем году. Это не меняет того, что произошло. Это не заставляет его исчезнуть», – цитирует Тэйвза Марк Лазерус в «Твиттере».



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