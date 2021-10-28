«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал четырёхматчевую серию поражений

Сегодня, 28 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нур-султанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В первом периоде, на 12-й минуте при игре в меньшинстве, Егор Петухов и Дмитрий Гурков убежали в контратаку, которую точным броском завершил Гурков. На 30-й Якоб Берглунд отличился после паса Олле Альсинга и увеличил преимущество гостей в большинстве, а на 33-й также при игре 5х4 Даррен Диц забросил после ассистов Романа Старченко и Никиты Михайлиса. На 42-й минуте «Адмирал» отыграл одну шайбу благодаря голу Джоша Кестнера после передач Динара Хамидуллина и Владислава Ушенина, на 55-й Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу «Барыса». Его ассистенты – Якоб Берглунд и Эрик Мартинссон.