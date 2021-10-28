Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Комментарии

Сегодня, 28 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нур-султанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В первом периоде, на 12-й минуте при игре в меньшинстве, Егор Петухов и Дмитрий Гурков убежали в контратаку, которую точным броском завершил Гурков. На 30-й Якоб Берглунд отличился после паса Олле Альсинга и увеличил преимущество гостей в большинстве, а на 33-й также при игре 5х4 Даррен Диц забросил после ассистов Романа Старченко и Никиты Михайлиса. На 42-й минуте «Адмирал» отыграл одну шайбу благодаря голу Джоша Кестнера после передач Динара Хамидуллина и Владислава Ушенина, на 55-й Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу «Барыса». Его ассистенты – Якоб Берглунд и Эрик Мартинссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Гурков (Петухов) – 11:51' (4x5)   0:2 Берглунд (Альсинг) – 29:09' (5x4)   0:3 Диц (Старченко, Михайлис) – 32:37' (5x4)   1:3 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин Владислав) – 41:08' (5x5)   1:4 Кайыржан (Берглунд, Мартинссон) – 54:01' (5x5)
Новость по теме
Нападающий «Барыса» Гурков забросил в меньшинстве во втором матче подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021