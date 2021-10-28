Крикунов: игроков возвращают не только, чтобы усилить СКА, а чтобы они играли в России

Известный российский специалист Владимир Крикунов высказался об усилении питерских армейцев, подписавших вернувшихся из НХЛ Никиту Гусева, Александра Волкова и Валентина Зыкова.

«Это – бесспорное усиление. Мне вообще импонирует работа руководства питерского клуба. Я бы даже сказал, что игроков возвращают не только ради того, чтобы усилить СКА, а для того, чтобы вернуть их в Россию. И этот шаг пойдёт однозначно на пользу развития нашего хоккея. Могу сказать, что с приходом Гусева армейцы сильно преобразились.

Такой подход не может не радовать. Чем больше хороших хоккеистов будет в КХЛ, тем интереснее будет чемпионат, больше зрительский интерес. Гусев и Зыков хорошо вписались в состав, уверен, что так же будет и с Волковым. Опыт, который получил этот молодой форвард в НХЛ, бесценен. Наверняка он хочет показать себя российским болельщикам. Уверен, что в Санкт-Петербурге, где созданы хорошие условия для роста игроков, он сможет реализовать свой потенциал, что, по сути, ему не дали сделать в НХЛ», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.