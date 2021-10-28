Крикунов: считаю Знарка наилучшей кандидатурой для главного тренера на Олимпиаду

Известный российский тренер Владимир Крикунов в интервью «Чемпионату» прокомментировал изменения в тренерском штабе национальной команды.

«Опыт не помешал бы уж точно. Нынешний год вообще какой-то странный, то артисты летят в космос, то на Олимпиаду – самый главный турнир четырёхлетия – назначают тренера, который раньше был менеджером. Посмотрим, что будет в Пекине. Вдруг нам повезёт, и наша сборная выиграет один из комплектов медалей.

Считаю Знарка наилучшей кандидатурой для главного тренера на Олимпиаду. Он уже знает, как побеждать на Олимпийских играх, имеет огромный авторитет среди игроков. Сейчас он хоть и включён в команду в статусе тренера-консультанта, но как будет складываться работа – пока я сам не понимаю. Меры безопасности будут на Олимпиаде очень серьёзные и, думаю, что составы делегаций сборных будут минимальными. Скорее всего, работа будет строиться по телефону.

Помимо опыта, нужны знания. Поверьте, работать тренером не так просто», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.