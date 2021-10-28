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Московское «Динамо» объявило о заключении пробного соглашения с Беловым

Московское «Динамо» объявило о заключении пробного соглашения с Беловым
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Московское «Динамо» официально объявило о подписании пробного контракта с защитником Антоном Беловым.

Как сообщает телеграм-канал клуба, в рамках соглашения игрок может провести три игры, после чего будет принято решение о заключении полноценного контракта.

Ранее Белов выступал в чемпионате России за ЦСКА (2003-2004, 2004-2008), а также в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард» (2008-2013) и СКА. Защитник играл за петербургских армейцев с сезона-2014/2015. В прошедшем регулярном чемпионате у него 37 матчей и восемь набранных очков (2+6). В плей-офф у хоккеиста ни одного набранного очка в семи встречах.

Также Белов выступал в НХЛ за «Эдмонтон» (2014-2015). 35-летний игрок является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

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