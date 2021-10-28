Голкипер системы «Тампы» Мифтахов дебютировал в АХЛ и отдал голевой пас в овертайме

Российский голкипер системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов, выступающий за фарм-клуб «Сиракьюз Кранч», дебютировал в АХЛ.
Он сделал голевую передачу в овертайме матча с «Херши Бирс» (3:2, ОТ). После пяти матчей «Сиракьюз» занимает четвёртое место в Северном дивизионе АХЛ, набрав пять очков.
Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте АХЛ.
В мае вратарь подписал контракт новичка с «Тампой». Соглашение рассчитано на три года.
21-летний Мифтахов — воспитанник хоккейной школы «Ак Барса». В сезоне-2019/2020 дебютировал в КХЛ в матче с «Сочи». В 2020 году выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В прошлом сезоне Мифтахов провёл семь матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (14 пропущенных шайб, шесть из которых голкипер пропустил в одной встрече — с хабаровским «Амуром») и 20 матчей за «Барс» в Высшей хоккейной лиге (45 пропущенных шайб).
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