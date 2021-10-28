С. Фёдоров: попереживаем до 12 ночи сегодняшнего дня и будем работать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (0:1).



«Очень была интересная игра, напряжённая. Скажу одно: наша команда сделала всё возможное, чтобы победить. Но играя восемь минут в атаке и не забив ни одного гола, сложно победить. Поэтому не сложилось сегодня. Но в общем и целом третья игра на выезде, я доволен ребятами, которые всё-таки выполнили план на игру, выполнили те небольшие нововведения. Попереживаем до 12 ночи сегодняшнего дня и будем завтра готовиться работать.



ЦСКА сложно доминировать в этом сезоне даже со слабыми командами? Спорить точно не буду. В принципе всё равно начало всех матчей со слабыми командами было за ЦСКА, но мы не смогли все шестьдесят минут играть так, как можем играть. Считаю, в данном моменте те, кто больше хотел, и выиграли.



Думаю, нашивка повлияла на Окулова в хорошем смысле слова, и практику мы эту продолжим. Я не выделял его никогда. С самого начала сезона. Пресса выбрала его, потому что он очень хороший игрок. У нас отношение ко всем ребятам одинаковое. Но если вернуться опять к Константину, то те моменты рабочие, которые у нас были, но мы закрыли большинство насущных вопросов в его игре.



Считаю, Прохор Полтапов прогрессирует, мало игрового времени. Он будет разрываться между вышкой, молодёжкой и нами, потому что ему надо играть больше. Поэтому игровую практику мы оставим. В 18 лет сложно выстроить свою игру во всех трёх зонах, с шайбой и без шайбы. Точно видно, что в атаке он играет здорово, не хуже наших основных игроков. Другие две зоны — мы с этим и над этим работаем, не только с ним, но и со всей командой. Поэтому считаю, что он будет нам помогать и играть в основном составе. Дадим ему шанс.



Отсутствие Киселевича? Температура. Отсутствие Слепышева? Повреждение», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.