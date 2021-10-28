ЦСКА — жертва авантюры, Уфа не зря рискнула. Как изменилась турнирная таблица КХЛ за год

Чемпионат КХЛ ещё не длится и двух полных месяцев, однако команды уже практически добрались до середины регулярки: так уж повелось, что осенний марафон вплоть до перерыва на Кубок Карьяла в нашей лиге вмещает почти 50% всего сезона. К концу октября в турнирных таблицах конференций уже многое понятно, и с высокой долей вероятности можно назвать команды, которые попадут в плей-офф, и те клубы, для кого отпуск начнётся уже в начале марта.

Но сегодня речь не об этом. Два месяца регулярки (21-23 игры) — не только хорошая выборка для анализа старта каждого клуба, но и неплохая база для сравнения. Мы решили рассмотреть, как изменилась таблица каждой конференции за год, то есть сравнить положение команд на одну и ту же дату (турниры стартовали в одно время) в прошлом и нынешнем сезонах.

Так как количество матчей разнится, то за главный критерий сравнения мы выбрали процент набранных очков каждой командой. Именно в соответствии с ним (а не с количеством баллов) клубы распределены во всех наших таблицах.

Для начала посмотрим, как располагались команды Запада и Востока год назад.



Сезон-2020/2021, Запад, положение на 28 октября 2020 года

Клуб Игр В ПО П О % 1 ЦСКА 21 16 2 3 34 81% 2 Локомотив 19 14 1 4 29 76,3% 3 «Йокерит» 15 10 1 4 21 70% 4 СКА 21 12 3 6 27 64,3% 5 «Северсталь» 18 10 1 7 21 58,3% 6 «Динамо» Мн 19 10 2 7 22 57,9% 7 «Динамо» М 18 9 2 7 20 55,6% 8 «Спартак» 19 8 4 7 20 52,6% 9 «Витязь» 19 9 1 9 19 50% 10 ХК «Сочи» 19 5 2 12 12 31,6% 11 «Динамо» Р 13 2 3 8 7 26,9%

ЦСКА Игоря Никитина пёр как танк, от армейцев старался не отставать «Локомотив», бодро стартовавший под руководством Андрея Скабелки. Забавно, что у обоих осенних лидеров Запада прошлого сезона за год сменился тренер, причём ярославский клуб поменял Скабелку именно на Никитина.

В целом группа лидеров Запада не удивляла своим составом, разве что непривычно низко находилось московское «Динамо». «Йокерит» отменял матчи из-за политики и самовольно вводил карантины, из-за чего недобирал в количестве игр, зато показывал третий процент набранных очков в конференции.

В хвосте таблицы плелись рижское «Динамо», потрёпанное коронавирусными проблемами, да ХК «Сочи», сменивший тренера ещё в сентябре.

Сезон-2020/2021, Восток, положение на 28 октября 2020 года

Клуб Игр В ПО П О % 1 «Автомобилист» 20 13 3 4 29 72,5% 2 «Ак Барс» 21 13 4 4 30 71,4% 3 «Авангард» 20 12 4 4 28 70% 4 «Металлург» 20 13 1 6 27 67,5% 5 «Трактор» 20 12 2 6 26 65% 6 «Салават Юлаев» 22 12 1 9 25 56,8% 7 «Барыс» 15 6 4 5 16 53,3% 8 «Торпедо» 19 8 3 8 19 50% 9 «Сибирь» 21 7 3 11 17 40,5% 10 «Амур» 22 7 2 13 16 36,4% 11 «Нефтехимик» 17 6 0 11 12 35,3% 12 «Куньлунь» 18 4 1 13 9 25%

На Востоке хорошо шли «Автомобилист» и «Ак Барс», чуть отставали «Авангард», «Магнитка» и «Трактор». «Салават» занимал любимое (по временам Николая Цулыгина) шестое место — рывок уфимцев ещё был впереди.

«Торпедо» выдавливало из зоны плей-офф «Сибирь», «Барыс» по известным причинам пропускал матчи, но старался держать тонус, а группа аутсайдеров не удивляла новыми именами.

А теперь посмотрим, что изменилось за год.

Сезон-2021/2022, Запад, положение на утро 28 октября 2021 года (в скобках — место в таблице год назад)

Клуб Игр В ПО П О % Разница 1 (4) СКА 23 16 3 4 35 76,1% +11,8% 2 (3) «Йокерит» 22 14 3 5 31 70,5% +0,5% 3 (7) «Динамо» М 22 15 0 7 30 68,2% +12,6% 4 (6) «Динамо» Мн 22 14 2 6 30 68,2% +10,3% 5 (1) ЦСКА 23 14 1 8 29 63% -18% 6 (8) «Спартак» 22 13 0 9 26 59,1% +6,5% 7 (5) «Северсталь» 22 12 2 8 26 59,1% +0,8% 8 (2) «Локомотив» 22 11 3 8 25 56,8% -19,5% 9 (8)* «Торпедо» 22 10 3 9 23 52,3% +2,3% 10 (11) «Динамо» Р 23 8 5 10 21 45,7% +18,8% 11 (9) «Витязь» 22 6 6 10 18 40,9% -9,1% 12 (10) ХК «Сочи» 23 6 4 13 16 34,8% +3,2%

* «Торпедо» сезон-2020/2021 провело в Восточной конференции

Удивительно, но только три команды в Западной конференции выступают хуже, чем в начале прошлого сезона. И среди них как раз те, у кого в октябре 2020-го было меньше всех проблем — ЦСКА и «Локомотив». Ярославцы стали жертвой непонятного управленческого кризиса Андрея Скабелки, и его преемник Игорь Никитин ещё далёк от исправления ситуации. Армейцы же всё разрушили собственными руками, выбрав вместо системы и стабильного результата мифический «советский хоккей» от Фёдорова.

Серьёзно регрессирует и «Витязь», где очень тяжело приходится тренеру-дебютанту Юрию Бабенко, а вот остальным клубам грех жаловаться. Прилично добавили СКА, московское «Динамо» и минские «зубры», «Спартак» Бориса Миронова пока уделывает «Спартак» Олега Знарка, небольшой прирост у «Северстали», «Йокерита» и «Торпедо», которое, видимо, всё-таки лучше себя чувствует на Западе. А посмотрите на цифры рижского «Динамо»! Правда, главный творец подъёма латвийского клуба из небытия Сергей Зубов уже успел покинуть Прибалтику по загадочным семейным обстоятельствам.

Но логично, что если почти у всех клубов прогресс в проценте набранных очков, то далеко не для всех это отражается в улучшенной позиции в таблице — она ведь не резиновая. Поэтому «Северсталь», «Торпедо» и ХК «Сочи» хоть и показывают лучший процент, но всё равно идут в таблице ниже, чем год назад. Хотя в случае с нижегородцами не забываем оговариваться, что сезон-2020/2021 они провели на Востоке.

Сезон-2021/2022, Восток, положение на утро 28 октября 2021 года (в скобках — место в таблице год назад)

Клуб Игр В ПО П О % Разница 1 (4) «Металлург» 22 20 0 2 40 90,9% +23,4% 2 (5) «Трактор» 24 17 2 5 36 75% +10% 3 (6) «Салават Юлаев» 23 16 2 5 34 73,9% +17,1% 4 (2) «Ак Барс» 23 14 4 5 32 69,6% -1,8% 5 (3) «Авангард» 21 12 0 9 24 57,1% -12,9% 6 (1) «Автомобилист» 23 10 5 8 25 54,3% -18,2% 7 (11) «Нефтехимик» 22 8 3 11 19 43,2% +7,9% 8 (9) «Сибирь» 22 8 3 11 19 43,2% +2,7% 9 (7) «Барыс» 23 8 3 12 19 41,3% -12% 10 (10) «Амур» 23 7 5 11 19 41,3% +4,9% 11 (-)** «Адмирал» 22 5 5 12 15 34,1% - 12 (12) «Куньлунь» 22 5 2 15 12 27,3% +2,3%

** «Адмирал» не принимал участия в сезоне-2020/2021

На Востоке отстающих от своего прошлогоднего графика побольше — четыре клуба. Сильнее всех проваливается «Автомобилист», неприятная картина у «Авангарда» (хотя пару недель назад она была совсем печальная) и «Барыса». Также чуть хуже, чем год назад, выступает «Ак Барс». Все эти команды и потеряли в своих позициях по сравнению с концом октября 2020-го.

Колоссальный прирост у «Магнитки», которая вообще выдаёт пока феноменальную регулярку, здорово добавили «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик». Занятно, что «Сибирь», где ещё недавно главный тренер Мартемьянов висел на волоске, в этом сезоне пока идёт даже лучше, чем в предыдущем. Хотя тут, конечно, помогли три подряд победы в последней домашней серии.

«Амур» и «Куньлунь» добавили, но не настолько, чтобы изменить своё плачевное положение в таблице. «Адмирал» — вне конкурса, так как в прошлом году «моряков» в КХЛ не было.

Лидеры и аутсайдеры по приросту процента очков

Подведём итог. Наибольший прогресс за год показала «Магнитка». На отрезке сентябрь-октябрь уральцы набрали более чем на 23% больше очков, чем год назад, и сейчас лидируют во всей КХЛ. Удивительно, что на втором месте в лиге по приросту рижское «Динамо», но их почти 19% «прибыли» — это, в первую очередь, показатель того, насколько плох был латвийский коллектив год назад.

«Металлург» +23,4% «Динамо» Р +18,8% «Салават Юлаев» +17,1%

Наибольший регресс за год — у «Локомотива». Андрей Скабелка неожиданно провалился в Ярославле, а Игорю Никитину пока не удалось поправить ситуацию. Год же назад ярославцы шли в сентябре-октябре очень мощно — отсюда такая большая разница. ЦСКА пожинает плоды авантюризма высших руководителей, против «Автомобилиста», как и против ярославцев, играет контраст: в начале прошлого сезона уральцы почти не проигрывали, сейчас же проблемы у команды Билла Питерса начались почти сразу.

«Локомотив» -19,5% «Автомобилист» -18,2% ЦСКА -18%

О чём говорят эти цифры? Пожалуй, на их основании можно вынести первые оценки руководителям клубов за летнюю работу. «Магнитка» шикарно поработала на трансферном рынке, подобрав оптимальный состав под Илью Воробьёва. «Салават» провёл спорную селекцию, но текущие результаты пока подтверждают правоту уфимских менеджеров, набравших возрастную защитную линию и сделавших ставку на Шмелёва и Кулёмина как столпов второй ударной тройки. Надо бы похвалить и рижан, которые реально претендовали на выход в плей-офф, но уход Зубова рискует перечеркнуть все достижения «Динамо» за первые два месяца.

При этом в провале «Локомотива» тяжело обвинять боссов ярославского клуба. Они собрали для Скабелки ещё более мощный состав, чем год назад, но белорусский специалист наступил на свои старые грабли.

А вот регресс ЦСКА вполне закономерен. Команду там весной подбирали под Никитина, а рулить ей посреди лета поставили Фёдорова. Непоследовательность решений губит армейцев в этом сезоне даже больше, чем отсутствие тренерского опыта у Сергея Викторовича.