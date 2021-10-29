Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон замахнулся клюшкой перед лицом игрока «Колорадо» Кадри

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В конце 2-го периода произошёл яркий эпизод встречи, в котором 28-летний канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон после словесной перепалки с форвардом «Колорадо» Наземом Кадри замахнулся на него клюшкой. При этом ранее Бинниннгтон попытался отправить шайбу в ворота своего визави из «Эвеланш» Дарси Кемпера.

Отметим, что в результате инцидента Биннингтон и Кадри были наказаны 10-минутными дисциплинарными штрафами.

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Биннингтон стал одним из героев игры с «Колорадо», отразив 38 бросков из 42. У Дарси Кемпера – 15 из 18.