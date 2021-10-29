Владимир Тарасенко набрал юбилейное 450-е очко в НХЛ в матче «Сент-Луис» — «Колорадо»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
29-летний российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 31 секунду, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей и продемонстрировав показатель полезности «+1». Таким образом, он набрал своё 449-е и юбилейное 450-е (222+228) очко в НХЛ в 537 матчах регулярного чемпионата.
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Тарасенко продлил свою результативную серию до пяти матчей, в которых он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Всего у него уже 8 (4+4) очков в 6 матчах текущего регулярного чемпионата.
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