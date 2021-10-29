«Каролина» продемонстрировала лучший старт в истории клуба, одержав 6 побед кряду

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Таким образом, «Каролина» одержала шестую победу кряду со старта регулярного чемпионата, продемонстрировав лучший старт в истории клуба. Об этом информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».

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Ранее «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), «Нэшвилл Предаторз» (3:2), «Монреаль Канадиенс» (4:1), «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

В следующем матче они примут на своём льду «Чикаго Блэкхоукс», который идёт с 7-матчевой серией поражений со старта сезона. Встреча пройдёт в ночь на субботу, 30 октября, начало – 2:00 мск.