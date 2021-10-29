Кенневилль выступил с заявлением об уходе из «Флориды» из-за секс-скандала в «Чикаго»

Бывший главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль опубликовал заявление в связи с уходом из клуба из-за результатов расследования секс-скандала, который произошёл в «Чикаго» в 2010 году. В то время специалист занимал пост главного тренера «Блэкхоукс» и являлся участником рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинявшего в насилии видеотренера Брэда Олдрича.



«С глубочайшим сожалением и раскаянием объявляю об уходе с поста главного тренера «Флориды Пантерз». Я хочу выразить своё сожаление по поводу боли, которую Кайл Бич сумел перенести.



Моя бывшая команда подвела Кайла, в этом есть и моя доля вины. Я хочу подумать об этом, как и почему это произошло, а также найти время, чтобы понять, как сделать хоккейные площадки безопасными для всех», – приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.



Решение об увольнении 63-летнего специалиста было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл.