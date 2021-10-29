Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ибрагимов — о матче с «Автомобилистом»: и игроки, и тренерский штаб ЦСКА знают, что делать

Ибрагимов — о матче с «Автомобилистом»: и игроки, и тренерский штаб ЦСКА знают, что делать
Комментарии

Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов подвёл итоги выездной серии на Дальний Восток и Сибирь.

«В матче с «Сибирью» все ребята выкладывались, работали на максимуме, выполняли тренерскую установку. Думаю, нужно немного добавить в реализации. А так моменты есть, можем до конца доводить эпизоды.

Как в целом оценю выездную серию? С нами играли три хорошие команды, которые бьются за плей-офф и уже находятся в зоне плей-офф, поэтому с такими клубами проходных матчей никогда не бывает. Все ребята были готовы и понимали, что это дальний выезд, тяжёлые перелёты, смена часового пояса. Ребята выходили играть на максимуме, на победу. А получилось так, как получилось.

Конечно, было необычно ощутить смену пояса. Но мы жили по московскому времени – ночью, например, был ужин. Ничего – шторки закрыл и спокойно спишь.

Со всеми ребятами в первой команде уже хорошо знаком, поэтому, когда приезжаешь, они всегда поддерживают, подсказывают, как на льду, так и в быту. Ничего сложного нет. Первые смены немного понервничал, а потом нормально вкатился. Вместе с командой играешь на победу.

Что нужно исправить, чтобы добиться позитивного результата с «Автомобилистом»? Все карты раскрывать не буду. Думаю, мы знаем, что делать. Тренерский штаб знает. У нас есть время, чтобы подготовиться к этому матчу, так что ничего сложного в этом не будет. Сделаем свою работу и будем играть только на победу», — цитирует Ибрагимова пресс-служба клуба.

Встреча между ЦСКА и «Автомобилистом» пройдёт во вторник, 2 ноября, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Зачем переходили? Летние трансферы КХЛ, которые пока не принесли никакой пользы Зачем переходили? Летние трансферы КХЛ, которые пока не принесли никакой пользы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021