«Мы на одной волне». Вратарь «Динамо» Кульбаков поделился подробностями перехода в клуб

Белорусский голкипер московского «Динамо» Иван Кульбаков прокомментировал переход в столичный коллектив.



«Динамо» — отличная организация, сделали все возможное, чтобы я побыстрее оказался на льду, поэтому огромное спасибо им. Так сложилось, что «Динамо» для меня было более интересным вариантом. Команда играет только за Кубок Гагарина, и моя цель — в этом титуле каждый год, когда я играю в КХЛ.



Предложение, грубо говоря, поступило на следующий день после матча «Динамо» и «Витязя», когда я ещё выступал за подольскую команду (Кульбаков отразил 45 из 47 бросков динамовцев. — Прим. «Чемпионата»). Мы поговорили с агентом, всё взвесили и приняли решение остановиться на этом варианте.



Когда я сыграю? Трудно сказать, лучше спросить у тренерского штаба. Мы уже пообщались — всё отлично! Знаем, чего хотим друг от друга, мы на одной волне, — цитирует Кульбакова пресс-служба клуба.