Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы на одной волне». Вратарь «Динамо» Кульбаков поделился подробностями перехода в клуб

«Мы на одной волне». Вратарь «Динамо» Кульбаков поделился подробностями перехода в клуб
Комментарии

Белорусский голкипер московского «Динамо» Иван Кульбаков прокомментировал переход в столичный коллектив.

«Динамо» — отличная организация, сделали все возможное, чтобы я побыстрее оказался на льду, поэтому огромное спасибо им. Так сложилось, что «Динамо» для меня было более интересным вариантом. Команда играет только за Кубок Гагарина, и моя цель — в этом титуле каждый год, когда я играю в КХЛ.

Предложение, грубо говоря, поступило на следующий день после матча «Динамо» и «Витязя», когда я ещё выступал за подольскую команду (Кульбаков отразил 45 из 47 бросков динамовцев. — Прим. «Чемпионата»). Мы поговорили с агентом, всё взвесили и приняли решение остановиться на этом варианте.

Когда я сыграю? Трудно сказать, лучше спросить у тренерского штаба. Мы уже пообщались — всё отлично! Знаем, чего хотим друг от друга, мы на одной волне, — цитирует Кульбакова пресс-служба клуба.

Новость по теме
Московское «Динамо» подписало экс-голкипера «Сочи» и «Витязя» Ивана Кульбакова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021