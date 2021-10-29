Чевелдэйофф не будет наказан НХЛ по делу о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф не понесёт наказания в связи с делом о сексуальном насилии в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году, сообщается на официальном сайте НХЛ.



«После сегодняшней личной встречи с генеральным менеджером «Виннипега» Кевином Чевелдэйоффом НХЛ пришла к выводу, что он не несёт ответственности за неправильные решения, принятые «Чикаго Блэкхоукс» в отношении Брэда Олдрича в 2010 году.



Участие Чевелдэйоффа во встрече 23 мая 2010 года с участием старших руководителей из управленческой команды «Блэкхоукс» было чрезвычайно ограниченным по объёму и содержанию. Фактически в ходе расследования большинство участников встречи 23 мая изначально не вспомнили, что Чевелдэйофф вообще присутствовал», — говорится в сообщении.



Ранее «Чикаго» опубликовал итоги независимого расследования дела о сексуальном насилии в клубе в 2010 году. Обвинения касались Брэда Олдрича, который работал видеотренером «Блэкхоукс». Тогда Чевелдэйофф был помощником генерального менеджера Стэна Боумэна. После этого расследования «Чикаго» уволил Боумэна, а Джоэль Кенневилль, ранее возглавлявший «Блэкхоукс», покинул пост главного тренера «Флориды».

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