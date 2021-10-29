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Владелец «Чикаго» попросил стереть имя обвиняемого в насилии тренера с Кубка Стэнли

Владелец «Чикаго» попросил стереть имя обвиняемого в насилии тренера с Кубка Стэнли
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Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц отреагировал на расследование в отношении бывшего видео-тренера команды Брэда Олдрича, сообщает журналист ESPN Эмили Каплан на своей странице в «твиттере».

Отмечается, что Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил того убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли, который «Блэкхоукс» выиграли в 2010 году.

Ранее НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Лига оштрафовала «ястребов» на $ 2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.

Напомним, в мае бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба.

Причиной искового заявления стал инцидент, произошедший в мае 2010 года с одним из тренеров команды. Согласно заявлению, в один из эпизодов тренер Брэд Олдрич, работавший в клубе видеотренером, включил порно и начал мастурбировать перед игроком «Чикаго» без его согласия.

Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Хоккеист проинформировал об этом Джеймса Гэри, на тот момент тренера-психолога, но он сказал, что хоккеист должен винить самого себя. Кроме того, этот же сотрудник совершал сексуальное насилие и в адрес другого игрока.

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