«Торонто» заключил новый контракт с защитником Морганом Райлли на $ 60 млн

Защитник Морган Райлли подписал новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.



Отмечается, что срок соглашения с 27-летним игроком обороны рассчитан на восемь лет. Средняя зарплата составит $ 7,5 млн. Таким образом, общая сумма контракта будет $ 60 млн.



В нынешнем сезоне Райлли принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата, в которых не забросил шайб, но отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав четыре очка при общем показателе полезности «+2». Канадский защитник выступает за «Торонто» с 2013 года.



Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2021/2022. Среднегодовая зарплата на данный момент составляет $ 5 млн.