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«Торонто» заключил новый контракт с защитником Морганом Райлли на $ 60 млн

«Торонто» заключил новый контракт с защитником Морганом Райлли на $ 60 млн
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Защитник Морган Райлли подписал новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что срок соглашения с 27-летним игроком обороны рассчитан на восемь лет. Средняя зарплата составит $ 7,5 млн. Таким образом, общая сумма контракта будет $ 60 млн.

В нынешнем сезоне Райлли принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата, в которых не забросил шайб, но отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав четыре очка при общем показателе полезности «+2». Канадский защитник выступает за «Торонто» с 2013 года.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2021/2022. Среднегодовая зарплата на данный момент составляет $ 5 млн.

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