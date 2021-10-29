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The Athletic: страшнейшая мысль «Тампы» — пережить очередную длительную травму Кучерова

The Athletic: страшнейшая мысль «Тампы» — пережить очередную длительную травму Кучерова
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин поделились мнением о старте сезона клубов НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в их топе заняла восьмое место.

«Самая страшная мысль: пережить очередную длительную травму Никиты Кучерова.

Кучеров выбыл через 8-10 недель после… операции на нижней части тела? Вот и всё? Это действительно всё, что нам рассказали? Так много в этих словах «часть тела ниже». Я скажу вот что — мы сдержанно беспокоились о Стивене Стэмкосе, вошедшем в сезон, и он был хорош. Это им понадобится при выздоровлении Кучерова», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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