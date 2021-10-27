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Никита Кучеров перенёс операцию. Он пропустит 8-10 недель, но сможет сыграть на Олимпиаде

Никита Кучеров перенёс операцию. Он пропустит 8-10 недель, но сможет сыграть на Олимпиаде
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальной странице «молний» в «Твиттере».

Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем. Позже россиянина добавили в долгосрочный список травмированных.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

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