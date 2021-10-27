Никита Кучеров перенёс операцию. Он пропустит 8-10 недель, но сможет сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальной странице «молний» в «Твиттере».
Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем. Позже россиянина добавили в долгосрочный список травмированных.
Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
- 27 октября 2021
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40
-
20:31
-
19:57
-
19:46
-
19:17
-
18:53
-
18:25
-
17:59
-
17:25
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
15:59
-
15:33
-
15:21
-
13:50
-
13:43
-
13:18
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:25
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:10
-
08:51
-
08:35
-
08:18