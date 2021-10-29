Кудашов — о поражении от СКА: за исключением начала «Динамо» играло хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:3).

«За исключением начала играли нормально, можно даже сказать, хорошо. Но целостности игры не было. Какая-то она отрывками была — начало неважное, потом доминировали и создавали моменты, но не получилось забить больше.

Что произошло в первые три минуты? Здесь много всего. И перенастрой, и какая-то нервозность, и не то делали, что нужно — надо всё пересмотреть и разобраться.

Ошибка Бойкова? Хоккей состоит из ошибок, что мы будем на этом зацикливаться. Не бывает таких людей, кто не ошибается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.