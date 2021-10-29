Хартли: если Кенневилль любит пельмени, то ему однозначно понравится в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал секс-скандал в «Чикаго Блэкхоукс», а также последствия, к которым это привело.



«Если говорить о ситуации со скандалом в «Чикаго» в целом, то здесь есть одна жертва. Это молодой игрок, который не смог исполнить свою мечту играть в НХЛ. Это трагедия, но при этом и хороший урок для нас всех. Что я скажу Кенневиллю, если он спросит меня о работе в КХЛ? Я счастлив здесь уже четвёртый год, так что мой ответ будет очень прост. Если он любит пельмени, то ему однозначно здесь понравится», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 29 октября 63-летний канадский специалист Джоэль Кенневилль был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Флорида Пантерз» по собственному желанию.



Отмечается, что решение было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл. В результате переговоров было утверждено решение о принятии отставки Джоэля Кенневилля.