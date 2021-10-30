Крайдер: могу закрыть глаза, а Панарин всё равно найдёт мою клюшку

Форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своих партнеров по команде, в частности, об Артемии Панарине.
«Они постоянно говорят мне, где они хотят, чтобы я был, и я постоянно спрашиваю и просто пытаюсь подставить свою клюшку. Часто я могу закрыть глаза, а Панарин всё равно найдёт мою клюшку», – цитирует Крайдера журналист Винс Меркольяно в своём аккаунте в «Твиттере».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и оформивший дубль Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок.
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