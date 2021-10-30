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Вратарь «Аризоны» Веймелка: для меня игра против Овечкина особенная

Вратарь «Аризоны» Веймелка: для меня игра против Овечкина особенная
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Чешский голкипер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Карел Веймелка поделился впечатлениями о матче с «Вашингтон Кэпитал», в котором российский форвард Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«У Овечкина хороший бросок, я почувствовал это своими руками. Я ожидал этого, для меня игра против этого хоккеиста особенная. Я видел его только по телевизору или в PlayStation. Для меня это, наверное, безумие, но это был очень хороший опыт, и мне понравилось», – цитирует Веймелку журналист Том Гулитти в своём аккаунте в «Твиттере».

Встреча «Аризоны» и «Кэпиталз» прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На последней минуте матча Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.

Таким образом россиянин вышел на первое место по набранным очкам в сезоне. В активе Овечкина девять шайб и пять передач. Россиянин продлил результативную серию со старта сезона до восьми матчей, что является повторением клубного рекорда, который ранее также принадлежал Овечкину и был установлен в 2005 году.

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