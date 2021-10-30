Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф сравнялся по очкам с лидером «уток» Теэму Селянне

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома в серии буллитов обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.
Капитан «уток» Райан Гецлаф отдал результативную передачу в этой встрече. Таким образом, форвард набрал своё 988 очко в карьере в НХЛ и сравнялся по этому показателю с лидером «Анахайма» по количеству результативных баллов в лиге Теэму Селянне.
В текущем сезоне 36-летний Гецлаф принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности "-5".
Напомним, летом канадский нападающий продлил контракт с «Анахаймом» на один год. Текущий сезон стал для него 17-м в НХЛ. Всю карьеру в лиге он отыграл за «Анахайм». В 48 встречах прошлого сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.
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