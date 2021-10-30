Мерзликин в конце матча запретил «Коламбусу» атаковать, чтобы сохранить шат-аут Шестёркина

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Последние 20 секунд матча ознаменовались красивым жестом голкипера «Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина. Латышский вратарь призвал своих партнёров сохранить шайбу в зоне и не идти в атаку, дабы сохранить шат-аут голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. На последних секундах Мерзликин поднял клюшку, таким образом отдав честь российскому вратарю.
«Высший класс», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере».
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч на ноль стал первым в нынешнем сезоне. Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя первой звездой матча Шестёркина после завершения игры с «Коламбусом».
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