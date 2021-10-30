Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 30 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 30 октября
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 октября.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», после восьми матчей набравшая 16 очков. На два очка от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», у которой 14 баллов, но сыграно на одну встречу меньше. Третье место — у «Вашингтон Кэпиталз», набравшего 13 очков после восьми матчей. Дальше идут «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» с 11 баллами, но у «клинков» на одну встречу меньше. Шестое место занимает «Детройт Ред Уингз» (10 очков в 8 матчах).

В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», у которого 11 очков в семи матчах. На втором месте расположились «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз», после шести встреч набравшие по 10 баллов. Четвёртое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая аналогичное количество очко при семи сыгранных матчах. Пятая строчка у «Виннипег Джетс» (9 очков в 7 встречах), шестая — у «Сан-Хосе Шаркс» (8 баллов в 7 матчах).

Новость по теме
Мерзликин в конце матча запретил «Коламбусу» атаковать, чтобы сохранить шат-аут Шестёркина
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021