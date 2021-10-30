Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 30 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 октября.



В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», после восьми матчей набравшая 16 очков. На два очка от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», у которой 14 баллов, но сыграно на одну встречу меньше. Третье место — у «Вашингтон Кэпиталз», набравшего 13 очков после восьми матчей. Дальше идут «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» с 11 баллами, но у «клинков» на одну встречу меньше. Шестое место занимает «Детройт Ред Уингз» (10 очков в 8 матчах).



В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», у которого 11 очков в семи матчах. На втором месте расположились «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз», после шести встреч набравшие по 10 баллов. Четвёртое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая аналогичное количество очко при семи сыгранных матчах. Пятая строчка у «Виннипег Джетс» (9 очков в 7 встречах), шестая — у «Сан-Хосе Шаркс» (8 баллов в 7 матчах).