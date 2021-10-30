Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист системы «Салавата» Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве

Экс-хоккеист системы «Салавата» Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве
Комментарии

Хоккеист Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве, сообщает телеграм-канал 112.

24-летний спортсмен выпал из окна дома на Хорошёвском шоссе ночью с 29 на 30 октября. Юноша скончался до приезда скорой помощи. Его тело обнаружили на козырьке технического этажа. Причины падения выясняют следователи.

Биткин играл за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 защитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «-2».

Хоккеист был задрафтован уфимским «Салаватом Юлаевым» на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году под общим 159-м номером.

Новость по теме
Воспитанник «Салавата» Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021