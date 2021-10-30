«В это время важна каждая игра». Бобровский — о матче с «Детройтом» после ухода Кенневилля

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о победе во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ). Этот матч стал для «пантер» первым после отставки Джоэля Кенневилля из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Его обязанности были возложены на Эндрю Брюнетта.



«В такой момент нам важна каждая игра, потому что мы хотим продолжить победную серию. Но мы знаем и то, что для Брюнетта день был непростым. Поэтому нам так приятно подарить ему победу», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.