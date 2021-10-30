Тренер по физподготовке рассказал, что нужно Панарину, чтобы подойти к ОИ в лучшей форме

Андрей Крючков, тренер по физподготовке форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, уже третий год работающий с хоккеистом, объяснил, как россиянину нужно выстраивать этот сезон, чтобы в лучшей форме подойти к Олимпийским играм в феврале 2022 года.



«Самое главное для Артемия — даже не уровень физических кондиций, а его психологическая готовность. Он просто должен быть восстановлен. Должен чувствовать лёд, шайбу, это внутреннее ощущение скорости. Всё, ему больше ничего не надо.



Панарина не нужно тренировать специально перед Олимпиадой. Надо только, чтобы он был со свежей головой и восстановленной нервной системой. В таком случае он покажет свой фирменный уровень игры.



Вот есть люди, которым нужно себя функционально шлифовать. А этот парень — особенный. Я с такими сталкивался, и в лыжных гонках есть люди, обладающие высоким моторно-двигательным интеллектом. Это как раз Панарин. Не огромный функциональщик, а скорее, шахматист. Поэтому надо, чтобы его голова работала очень свежо и у него были бы в порядке его хоккейные инстинкты», — приводит слова Крючкова «Матч ТВ».

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