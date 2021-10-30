Гатиятулин: Гарипов здорово сыграл. У нас два хороших вратаря, они уверенно действуют

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о победе над «Ак Барсом» (5:0).



«Рады победе. Понимали, что будет непростой матч после двух встреч на выезде. Провели работу над ошибками, уделили внимание обороне, разобрали моменты, в чём нужно прибавить. Ребята услышали, хорошо сыграли в обороне, выполняли задание с первой и до последней минуты, создали моменты хорошие, их реализовали и победили. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку.



Команда психанула и зарядилась на игру? Нет, никто не психует, все работают. Повторюсь, непростой график. Те команды, у которых есть лишний день на восстановление, получают один из ключевых моментов при подготовке. У нас был выходной, когда ребята смогли отдохнуть и что-то разобрать на видео, на тренировке над чем-то поработать. Всё в рабочем режиме.



Будут ли привлекаться игроки из «Челмета»? С тренерским штабом «Челмета» на связи. Те, кого рекомендуют, мы привлекаем. Конечно, держим на заметке, что кто-то в будущем появится в составе.



Гарипов? Да, план был, и мы по нему готовились. Очередь Эмиля была – здорово сыграл. Два вратаря у нас хороших. Уверенно действуют, когда есть ошибки в обороне, то они подчищают. Молодцы вся команда.



Несколько игроков «Трактора» вызваны в сборные команды. Насколько тяжело будет готовиться во время паузы? В первую очередь выступление за сборную – это честь. Мы рады, что наши игроки привлекаются. Хотелось бы готовиться всем вместе, но есть момент, и мы ничего с этим поделать не можем. Пожелаем ребятам успешно выступить, проявить себя, чтобы вернулись с хорошим настроением для уверенности и для эмоций.



У Основина в последнее время не получалось, рад ли за него, что забил? Да, это поддавливает любого нападающего, когда есть моменты, но нет возможности набирать очки. Сегодня хорошо сыграло их звено. Мы рады за их звено, за Вячеслава и за команду.



Восстанавливается ли «химия» в тройке Абрамов – Седлак – Тертышный? Проводят второй матч, вынужденная перестановка. Видно взаимопонимание, думаю, от игры к игре будут прибавлять. Может, время нужно вспомнить, как выступали на предсезонке. Мы довольны игрой их тройки и другими сочетаниями», – цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.