Питерс: переход Якова Рылова в «Автомобилист» добавил куража ребятам

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:8).



«Сегодня была отличная игра. Все звенья проявили себя с лучшей стороны. Очень рад за Стефана Да Косту, который набрал сегодня трёхсотое очко в КХЛ. Перед матчем я подходил, говорил ему, что 299 – отличная цифра, но нужно выбивать 300. И он сегодня это сделал.

Также отмечу Шикина, который провёл отличную игру. Наконец-то он сыграл на ноль и оформил сегодня свой первый «сухарь» за «Автомобилист». Яша Рылов отлично дебютировал – набрал 1+1. Он действовал умно и просто на площадке – это именно то, что мы от него ждали. Все сыграли хорошо, доволен всеми игроками.

Атмосфера в команде? После этих достаточно обидных поражений мы дали команде выходной, и ребята, после того как отдохнули, здорово потрудились на тренировке. Они вернулись на лед заряжённые на борьбу, на работу. Я доволен тем, как они поработали, после чего обыграли «Витязь» именно за счёт этой работы, этого желания.

Также куража ребятам добавил переход Якова Рылова в команду. Это опытный игрок, который сразу же привнёс нужные нотки в игру команды. До этого мы допускали очень много бросков по своим воротам, очень много голов пропускали, и это была та вещь, которую нужно было поправить – мы это прекрасно понимали.

Нужно более плотно играть в обороне, и Яков именно тот человек, который сейчас должен сделать эту разницу и помочь команде играть лучше. Поэтому настроение рабочее. Все прекрасно понимают, что за счёт работы можно добиваться результата. Что мы и видим в последних матчах», – цитирует Питерса официальный сайт «Автомобилиста».