«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 21 бросок

Сегодня, 30 октября, в Нэшвилле (США) на «Бриджстоун-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Предаторз» после серии буллитов – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте при игре в большинстве Энтони Бовиллье вывел гостей вперёд с передач Джоша Бейли и Мэтью Барзала, на 27-й в равных составах Таннер Жанно сравнял счёт. Ему ассистировали Данте Фаббро и Колтон Сиссонс. На 33-й минуте Оливер Вальстрём снова в большинстве вывел «Айлендерс» вперёд после передач Брока Нельсона и Райана Пулока, однако на 52-й минуте хозяева вновь сравняли счёт – отличился Мэтт Беннинг.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший во время матча 21 бросок из 23. В серии буллитов он парировал один бросок из трёх.