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«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 21 бросок

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Айлендерс», Сорокин отразил 21 бросок
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Сегодня, 30 октября, в Нэшвилле (США) на «Бриджстоун-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Предаторз» после серии буллитов – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте при игре в большинстве Энтони Бовиллье вывел гостей вперёд с передач Джоша Бейли и Мэтью Барзала, на 27-й в равных составах Таннер Жанно сравнял счёт. Ему ассистировали Данте Фаббро и Колтон Сиссонс. На 33-й минуте Оливер Вальстрём снова в большинстве вывел «Айлендерс» вперёд после передач Брока Нельсона и Райана Пулока, однако на 52-й минуте хозяева вновь сравняли счёт – отличился Мэтт Беннинг.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший во время матча 21 бросок из 23. В серии буллитов он парировал один бросок из трёх.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 20:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Бейли, Барзал) – 14:46' (5x4)   1:1 Жанно (Фаббро, Сиссонс) – 26:54' (5x5)   1:2 Вальстрём (Нельсон, Пулок) – 32:04' (5x4)   2:2 Жанно (Беннинг, Сиссонс) – 51:48' (5x5)   3:2 Форсберг – 65:00' (ПБ)
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