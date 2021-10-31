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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 31 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 31 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 31 октября.

На Западе первое место занимает СКА. У петербуржцев 37 очков после 24 встреч. Второй — «Йокерит», одержавший победу над «Адмиралом» и набравший 34 балла в 24 встречах. Московское «Динамо» набрало 30 очков в 23 матчах и по-прежнему располагается на третьем месте. «Сочи» благодаря победе над «Торпедо» впервые за долгое время поднялся с последней строчки и занял 11-ю позицию, набрав 20 очков в 25 играх, а «Витязь» проиграл магнитогорскому «Металлургу» и опустился на 12-е место.

Турнирная таблица КХЛ

В Восточной конференции продолжает уверенно лидировать магнитогорский «Металлург», победивший «Витязь» 2:1. Команда набрала 44 очка за 24 встречи. На втором месте расположился челябинский «Трактор», который разгромил «Ак Барс» со счётом 5:0 и заработал 38 баллов после 25 матчей. «Салават Юлаев» остался на третьем месте с 34 очками после 24 встреч. «Ак Барс», несмотря на поражение, отстаёт на два балла. «Автомобилист» обыграл «Куньлунь» (8:0), набрал 29 очков, и теперь екатеринбуржцы обогнали «Авангард» на три балла. «Барыс» после победы над «Амуром» (1:0) поднялся на седьмое место, имея 23 балла, «Сибирь», у которой 21 очко после 23 матчей, замыкает кубковую восьмёрку.

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